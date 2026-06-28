Beim WM-Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Panama tummelten sich die Stars auf der Tribüne. Unter anderem kamen Ed Westwick und Gerard Butler in Begleitung.

Prominente Unterstützung auf der Tribüne und am Platz: Wie auf Bildern vom WM-Spiel in New Jersey zu sehen ist, haben Ed Westwick (39) und Gerard Butler (56) den Stadionbesuch jeweils für einen Pärchen-Ausflug genutzt. Der frühere "Gossip Girl"-Star zeigte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Amy Jackson, während Hollywoodstar Gerard Butler mit seiner langjährigen Partnerin Morgan Brown unter den Zuschauern saß und den 2:0-Erfolg von England gegen Panama live mitverfolgen konnte.

Westwick und Jackson, die am Spielfeldrand für die Fotografen posierten, wirkten bei ihrem Auftritt gelöst und genossen die Atmosphäre abseits des roten Teppichs. Für das Paar ist es einer der wenigen öffentlichen Ausflüge seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Im März 2025 hatten die beiden auf Instagram bekannt gegeben, dass ihr Sohn Oscar Alexander Westwick zur Welt gekommen ist. Für Westwick ist es das erste Kind, Jackson brachte bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

Der britische Schauspieler und das Model hatten sich 2021 auf der Rennstrecke in Silverstone kennengelernt. Im August 2024 gaben sie sich bei einer romantischen Hochzeit in Italien das Jawort. Nur kurze Zeit später machten sie die Schwangerschaft öffentlich.

Weitere Promis im Stadion

Auch Gerard Butler und Morgan Brown nutzten das WM-Spiel offenbar für einen entspannten gemeinsamen Abend und zeigten sich auf der Tribüne des MetLife Stadium in East Rutherford. Die Beziehung der beiden reicht bereits mehr als zehn Jahre zurück. Seit 2014 werden der schottische Schauspielstar und die Immobilieninvestorin immer wieder gemeinsam gesehen, zwischenzeitlich gab es jedoch auch Trennungen und Versöhnungen.

Zuletzt hatte Butler laut "Hello!"-Magazin für Spekulationen gesorgt, als er mit einem Ring am linken Ringfinger fotografiert wurde. Eine offizielle Bestätigung für eine Hochzeit gab es allerdings nicht. Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr fällt ein gemeinsamer Auftritt bei einem Großereignis wie der Fußball-WM auf.

Zu den weiteren britischen Promis, die sich das Spiel nicht entgehen ließen, zählen David Beckham und Cara Delevingne. US-Schauspieler Jason Sudeikis passte sich an und zeigte seine Begeisterung für die Three Lions mit einer England-Mütze.