Beim WM-Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Panama tummelten sich die Stars auf der Tribüne. Unter anderem kamen Ed Westwick und Gerard Butler in Begleitung.
Prominente Unterstützung auf der Tribüne und am Platz: Wie auf Bildern vom WM-Spiel in New Jersey zu sehen ist, haben Ed Westwick (39) und Gerard Butler (56) den Stadionbesuch jeweils für einen Pärchen-Ausflug genutzt. Der frühere "Gossip Girl"-Star zeigte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Amy Jackson, während Hollywoodstar Gerard Butler mit seiner langjährigen Partnerin Morgan Brown unter den Zuschauern saß und den 2:0-Erfolg von England gegen Panama live mitverfolgen konnte.