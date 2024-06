Auf der Theo Heuss in Stuttgart

9 Auf der Theo Heuss war es kurzzeitig zu einer Auseinandersetzung zwischen den kroatischen und den albanischen Fans gekommen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem 2:2 zwischen Kroatien und Albanien ist es bei einem gemeinsamen Fanmarsch über die Theo Heuss in Stuttgart zu Provokationen gekommen. Die Polizei musste kurzzeitig eingreifen.











Es war ein Wechselbad der Gefühle für die kroatischen und albanischen Fans bei der Partie ihrer Teams am Mittwochnachmittag in Hamburg. Konnte Albanien mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gehen, drehten die Kroaten das Spiel und wähnten sich schon als Sieger. Doch dann kam Albanien noch mal zurück und erzielte quasi in letzter Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich.