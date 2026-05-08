Auf der Spur: Robert Atzorn vor TV-Comeback - zusammen mit Sohn Jens Atzorn

Nach vielen Jahren Pause kehrt Schauspieler Robert Atzorn vor die Kamera zurück - und steht dabei mit seinem Sohn Jens Atzorn für einen ZDF-Fernsehfilm vor der Kamera.

Robert Atzorn (81) steht nach längerer TV-Abstinenz wieder vor der Kamera. Für einen ZDF-Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Auf der Spur" dreht er derzeit gemeinsam mit seinem Sohn Jens Atzorn (geb. 1976) in Hamburg und Umgebung. Regie führt Thorsten Näter, der auch das Drehbuch verfasst hat. Die Dreharbeiten laufen bis zum 5. Juni 2026.

Robert Atzorn spielt darin Hanno Gebhardt, einen Mann, der den Großteil seines Lebens als Arzt und Forscher im Amazonasgebiet verbracht hat. Zurück in Deutschland lebt er auf einem alten Hausboot in Hamburg und verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf selbstgemachter Salben und Naturheilmittel.

Vater und Sohn - vor und hinter der Kamera

Jens Atzorn übernimmt die Rolle des Justus Winter, der dringend die Unterschrift eines Mannes benötigt, mit dem seine Mutter einst ein Pharmaunternehmen gegründet hat. Was Justus erst in dieser Situation erfährt: Bei diesem Mann handelt es sich um Hanno Gebhardt - seinen leiblichen Vater, den er nie kennengelernt hat und verachtet. Widerwillig macht er sich auf die Suche nach ihm.

Beliebter Serienstar zog sich 2018 zurück

Robert Atzorn ist untrennbar mit seinen großen Fernsehrollen verbunden: Als unkonventioneller Pastor in "Oh Gott, Herr Pfarrer" wurde er ab 1988 einem breiten Publikum bekannt. Noch größere Bekanntheit erlangte er als Titelfigur der ZDF-Vorabendserie "Unser Lehrer Doktor Specht", die von 1992 bis 1999 in fünf Staffeln lief.

Von 2001 bis 2008 ermittelte er schließlich als Kommissar Jan Casstorff im Hamburger "Tatort". Im Dezember 2017 hatte Atzorn seinen Rückzug aus dem Fernsehgeschäft erklärt; im Januar 2018 wurde mit einer Folge von "Nord Nord Mord" sein letzter Auftritt ausgestrahlt.

Jens Atzorn ist einer der beiden Söhne aus Robert Atzorns zweiter Ehe (seit 1976) mit Schauspielerin Angelika Hartung (77). Ebenfalls als Vater und Sohn standen sie bereits für "Das Kommando" (2004) vor der Kamera. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie im "Tatort: Undercover" (2002) - hier hatte Jens Atzorn eine Episodenrolle, während Robert Atzorn den Kommissar spielte.

Comeback-Ensemble und Produktion

In seinem Comeback-Film sind in weiteren Rollen Sibylle Canonica, Annika Blendl, Katrin Pollitt, Josef Heynert, Carmen Molinar, Linda Stockfleth, Matthias Breitenbach, Michael Darlinger und Marek Erhardt zu sehen.

Ein Sendetermin für "Auf der Spur" steht noch nicht fest.