Auf der Spur: Robert Atzorn vor TV-Comeback - zusammen mit Sohn Jens Atzorn

Nach vielen Jahren Pause kehrt Schauspieler Robert Atzorn vor die Kamera zurück - und steht dabei mit seinem Sohn Jens Atzorn für einen ZDF-Fernsehfilm vor der Kamera.
Robert Atzorn (81) steht nach längerer TV-Abstinenz wieder vor der Kamera. Für einen ZDF-Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Auf der Spur" dreht er derzeit gemeinsam mit seinem Sohn Jens Atzorn (geb. 1976) in Hamburg und Umgebung. Regie führt Thorsten Näter, der auch das Drehbuch verfasst hat. Die Dreharbeiten laufen bis zum 5. Juni 2026.