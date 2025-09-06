Auf der Premiere zu Silent Friend: Schauspielerin Luna Wedler verzaubert in Venedig

Luna Wedler ist am Freitag in einer ausladenden Traumrobe über den roten Teppich in Venedig geschritten. Die Schauspielerin stellte unter anderem mit Léa Seydoux den Film "Silent Friend" vor.
Luna Wedler (25) hat am vergangenen Freitag die Blicke auf sich gezogen, als sie in einem ärmellosen Vokuhila-Dress mit langer Schleppe auf dem roten Teppich der "Stille Freundin"-Premiere (Originaltitel: "Silent Friend") in Venedig erschien. Zu der schwarzen Bustier-Robe kombinierte sie farblich passende, spitze Pumps und setzte mit einer goldenen Halskette und rotem Lippenstift Akzente. Ihre Haare trug sie im Sleek-Look zu einem Dutt.