Pharrell Williams hat bei der Paris Fashion Week seine neue Louis-Vuitton-Kollektion präsentiert. Unterstützung bekam er dabei von seiner ganzen Familie - inklusive Eltern, Ehefrau und Kindern.

Pharrell Williams (53) hat bei der Pariser Fashion Week die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 von Louis Vuitton vorgestellt. Unterstützung bekam der Kreativdirektor der Männermode dabei von seiner ganzen Familie: Seine Eltern Pharaoh und Carolyn Williams, seine Ehefrau Helen Lasichanh (45) sowie die vier gemeinsamen Kinder waren am Dienstag vor Ort.

Auch modisch trat die Familie geschlossen auf - und ganz im Zeichen von Louis Vuitton. Die Eltern des US-Musikers erschienen im Partnerlook: Beide trugen eine braune Jacke, eine locker geschnittene Hose und ein weißes Shirt, jeweils mit deutlich sichtbaren Logos des Labels. Helen Lasichanh zeigte sich in einer braunen Kombination aus Jacke und Hose. In der Hand hielt sie eine Mini-Bag, die ebenfalls mit dem Louis-Vuitton-Monogramm übersät war.

Auch die Kinder waren auf den Look abgestimmt: Die Drillinge des Ehepaars trugen einheitliche Outfits aus blauen Jeans, Jeansjacken und weißen Shirts. Ihr älterer Bruder Rocket Ayer erschien in einer blauen Sweatjacke und Jeans

Starker Rückhalt von seiner Familie

Pharrell Williams ist seit 2023 Kreativdirektor des Luxuslabels Louis Vuitton. Er trat die Nachfolge von Virgil Abloh (1980-2021) an, der im November 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben war. Seit seiner ersten Show kann Williams regelmäßig auf die Unterstützung seiner Familie zählen, die oft in abgestimmten Looks erscheint. So zeigten sich seine Frau und die Kinder bereits im Januar in beigen Outfits, während sie im Sommer 2025 in Denim-Looks bei einer Präsentation in Paris auftraten.

Der Musiker ist seit den frühen 2000er-Jahren mit Helen Lasichanh liiert. 2008 wurde ihr Sohn Rocket geboren, 2013 heiratete das Paar. 2017 kamen die Drillinge zur Welt, deren Namen bis heute nicht öffentlich bekannt sind. Das Paar legt großen Wert darauf, das Privatleben seiner Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.