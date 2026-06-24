Pharrell Williams hat bei der Paris Fashion Week seine neue Louis-Vuitton-Kollektion präsentiert. Unterstützung bekam er dabei von seiner ganzen Familie - inklusive Eltern, Ehefrau und Kindern.
Pharrell Williams (53) hat bei der Pariser Fashion Week die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 von Louis Vuitton vorgestellt. Unterstützung bekam der Kreativdirektor der Männermode dabei von seiner ganzen Familie: Seine Eltern Pharaoh und Carolyn Williams, seine Ehefrau Helen Lasichanh (45) sowie die vier gemeinsamen Kinder waren am Dienstag vor Ort.