Auf der Marbacher Schillerhöhe: Üppige Vielfalt beim Kunsthandwerkermarkt

1 Der Markt zieht viele Besucher an. Foto: Werner Kuhnle

Viel los auf dem Kunst- und Handwerkermarkt auf der Marbacher Schillerhöhe, der am Samstag und am Sonntag auf der Schillerhöhe stattfindet. Traditionelles wird dort bewahrt, aber auch mit überraschenden Facetten weiterentwickelt.











Eine farbenfrohe Melange an Nützlichem oder einfach nur Schönem offenbart sich am Wochenende den Besuchern des Töpfer- und Kunsthandwerkermarkts in Marbach. Bei herrlichem Sommerwetter funkeln angebotene Schmuckstücke in der Sonne: ob nun aus Gold, Silber oder in Keramik, die gebrannt und in lockenden Farben in übergroßer Anzahl zu finden waren.