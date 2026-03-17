Prinzessin Lilibet scheint die Tierliebe ihrer Mutter geerbt zu haben. Herzogin Meghan teilte nun ein Video, das die Vierjährige mit Hühnern zeigt.
Herzogin Meghan (44) hat ein neues Video in ihren Instagram-Storys geteilt, mit dem sie Einblicke in ihr Familienleben gewährt. In dem Clip ist ihre Tochter, Prinzessin Lilibet (4), zu sehen, wie sie im Garten versucht, Hühner zu streicheln. Lilibet trägt auf den Aufnahmen eine lila Jacke und eine gestreifte Hose. Ihre Mutter schmunzelt im Hintergrund deutlich hörbar, als die Tiere ihrer Tochter entkommen.