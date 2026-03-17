Prinzessin Lilibet scheint die Tierliebe ihrer Mutter geerbt zu haben. Herzogin Meghan teilte nun ein Video, das die Vierjährige mit Hühnern zeigt.

Herzogin Meghan (44) hat ein neues Video in ihren Instagram-Storys geteilt, mit dem sie Einblicke in ihr Familienleben gewährt. In dem Clip ist ihre Tochter, Prinzessin Lilibet (4), zu sehen, wie sie im Garten versucht, Hühner zu streicheln. Lilibet trägt auf den Aufnahmen eine lila Jacke und eine gestreifte Hose. Ihre Mutter schmunzelt im Hintergrund deutlich hörbar, als die Tiere ihrer Tochter entkommen.

Herzogin Meghan zeigt sich in ihren Instagram-Storys zudem beim Arrangieren von Blumen, die in einer Vase auf einem Gartentisch stehen, oder beim Pflücken von Blüten von einem Baum. Außerdem postete sie einen Clip, in dem sie in Jessica Urlichs' Gedichtband "They Bloom Because of You" blättert.

Die 44-Jährige lebt mit Ehemann Prinz Harry (41) im kalifornischen Montecito. Neben Lilibet haben die beiden, die sich 2020 als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie verabschiedet haben, noch Sohn Prinz Archie (6). Meghan zeigt auf Instagram immer mal wieder kleine Ausschnitte aus dem Leben der prominenten Familie.

Reise nach Australien steht an

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hatte sie vor kurzem erst ein neues Foto von sich und Prinzessin Lilibet auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Das Motiv wurde von Prinz Harry persönlich aufgenommen. Auf dem Foto sind Meghan und Lilibet von hinten zu sehen. Sie sitzen auf Steinen mit Blick auf Strand und Meer. Die Herzogin hat den Arm um ihre Tochter gelegt und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. "Für die Frau, die sie eines Tages sein wird... Alles Gute zum Internationalen Frauentag", schrieb die 44-Jährige dazu.

Bald gehen Meghan und Harry auch wieder auf Reisen, das Paar will im April Medienberichten zufolge Australien besuchen - ihre erste gemeinsame Tour in das Land seit über sieben Jahren. Geplant sind laut einem Sprecher "private, geschäftliche und philanthropische Termine". Ihre Kinder werden das Paar nicht begleiten.