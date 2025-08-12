Auf der Jacht vor Ibiza: Chris Hemsworth: Geburtstagsparty mit Brüdern und Promis

Zum 42. Geburtstag gönnte sich Schauspieler Chris Hemsworth eine Luxusparty auf Ibiza. Dort tummelten sich neben seinen berühmten Brüdern Liam und Luke auch Matt Damon oder Rita Ora.
Chris Hemsworth hat seinen 42. Geburtstag am Montag mit einer spektakulären Party auf einer Jacht vor Ibiza gefeiert. Dafür versammelte der australische Schauspieler eine namhafte Runde um sich: Neben seinen Brüdern Liam (35) und Luke (44) gesellten sich auch Hollywoodstar Matt Damon (54), Sängerin Rita Ora (34) und deren Ehemann, "Thor: Love and Thunder"-Regisseur Taika Waititi (49), zur Geburtstagsgesellschaft.