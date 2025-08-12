Auf der Jacht vor Ibiza: Chris Hemsworth: Geburtstagsparty mit Brüdern und Promis

Zum 42. Geburtstag gönnte sich Schauspieler Chris Hemsworth eine Luxusparty auf Ibiza. Dort tummelten sich neben seinen berühmten Brüdern Liam und Luke auch Matt Damon oder Rita Ora.

Chris Hemsworth hat seinen 42. Geburtstag am Montag mit einer spektakulären Party auf einer Jacht vor Ibiza gefeiert. Dafür versammelte der australische Schauspieler eine namhafte Runde um sich: Neben seinen Brüdern Liam (35) und Luke (44) gesellten sich auch Hollywoodstar Matt Damon (54), Sängerin Rita Ora (34) und deren Ehemann, "Thor: Love and Thunder"-Regisseur Taika Waititi (49), zur Geburtstagsgesellschaft.

Bilder, die "TMZ" vorliegen, zeigen die Gäste auf dem Weg zu der sommerlichen Party. Dem US-Promi-Portal zufolge begannen die Feierlichkeiten mit einem Mittagessen in einem angesagten Restaurant auf der spanischen Insel, bevor es im Schlauchboot weiter auf die luxuriöse Jacht ging.

Liam Hemsworth wünscht sich Muskeln wie sein Bruder

Natürlich durften auch öffentliche Grüße an den Marvel-Star nicht fehlen. Sein jüngerer Bruder Liam teilte auf Instagram ein Foto des Geschwister-Trios am Meer, das vermutlich während der gemeinsamen Zeit auf Ibiza entstanden ist. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder Chris! Danke, dass du immer so eine wunderbare Legende bist. Verändere dich nie. Ich hoffe, ich habe Bauchmuskeln wie du, wenn ich groß bin. Ich liebe dich", schrieb Liam zu dem Selfie, auf dem das Geburtstagskind ohne Shirt zu sehen ist.

Auch Chris' Ehefrau Elsa Pataky (49) ließ es sich nicht nehmen, öffentlich zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Rocky Balboa. Du bist der Beste der Besten", postete die spanische Schauspielerin ihre eigene Geburtstagsbotschaft zu einem Video mit Bildern ihres Mannes auf Social Media.