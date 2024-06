H.P. Baxxter (60) geht zum dritten Mal den Bund der Ehe ein. Am kommenden Wochenende wird er in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum auf der Nordseeinsel Sylt seine Verlobte Sara (22) heiraten. "Sylt hat eine sehr schöne, fast magische Atmosphäre. Wir beide waren schon oft auf der Insel. Der Faktor Wetter spielt praktisch keine Rolle, es ist immer schön", erklärte der Scooter-Frontmann der "Bild"-Zeitung die Location.

Die Kirche ist bei Brautpaaren beliebt: Dort schritten auch schon Bundesfinanzminister Christian Lindner (45) und Designer Guido Maria Kretschmer (59) mit ihren jeweiligen Partnern vor den Traualtar.

Prominente Gäste

Nach Informationen der Zeitung wird das Paar nach der Trauung, zu der es in einem alten Rolls-Royce vorfahren wird, mit 150 Gästen in der berühmten "Sansibar" am Sylter Strand feiern. Hans Peter Geerdes, wie Baxxter mit bürgerlichem Namen heißt, wünsche sich für seine dritte Hochzeit "ein harmonisches Familienfest."

Zu den Gästen sollen neben seiner Familie auch prominente Freunde wie Baron Enno von Ruffin (70), Klaus Meine (76) von der Band Scorpions und Mirja du Mont (48) gehören. Die Schlagersängerin Vicky Leandros (71) soll für das frisch vermählte Paar singen.

Liebe im Schnelldurchlauf

H.P. Baxxter lernte die 38 Jahre jüngere Studentin Sara im Februar 2023 in Hamburg kennen. Drei Monate später zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam bei einer Veranstaltung, im Herbst hielt der Musiker im Urlaub in Schottland um Saras Hand an. "Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich genieße jeden Tag mit ihr", schwärmte er gegenüber "Bild" von seiner Partnerin. Das Brautpaar wohnt gemeinsam in einer alten Villa am Stadtrand von Hamburg.