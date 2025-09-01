Bevor sie ihr Offiziersstudium fortsetzt, konnte sich die schwedische Kronprinzessin Victoria im Kreise ihrer Familie entspannen. Der Palast hat einige Aufnahmen veröffentlicht, die Einblick in den royalen Sommer geben.
Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) hat ihren Sommerurlaub offensichtlich in vollen Zügen mit ihrem Mann Daniel (51) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) genossen. Traditionell verbringt die Familie die Sommermonate im Schloss Solliden auf der Insel Öland. Mit dabei war natürlich auch der süße Familienhund Rio.