Auf der Fashion Week: Demi Moore überrascht in Mailand mit völlig neuem Look

Demi Moore begeistert bei der Gucci-Show bei der Mailänder Fashion Week mit einem völlig neuen Look. Sie präsentierte sich mit einem kurzen Bob im Wet Look. Ein radikaler Stilwechsel für die Schauspielerin, die eigentlich sonst für ihre langen Haare bekannt ist.

Demi Moore (63) hat in Mailand mit ihrem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Bei der Gucci-Show im Rahmen der dortigen Fashion Show für die kommende Herbst-/Winterkollektion überraschte die Schauspielerin mit einem kurzen Bob im Wet-Look. Moores neues Hairstyling wurde von Starfriseur Dimitris Giannetos kreiert, wie er in einem Beitrag auf Instagram mitteilte. In der Bildunterschrift bezeichnete er den Look als "Demi-tris BoB".

Giannetos sprach über die Inspiration des neuen Looks: "Ich wollte Demi für Demnas Show einen sehr gewagten und modischen Look verpassen. Er ist von den Silhouetten der neuen Kollektion inspiriert", wird er von "People" zitiert. "Ich fand, dass ein toller, kurzer Bob, der über die Schultern fällt, mit dieser sehr glatten, nassen Textur perfekt zu ihrem Look passen würde. Das ist eine große Veränderung für Demi - so haben wir sie noch nie gesehen! Sie sieht sehr cool, lässig und modern aus. Und es unterstreicht ihre Persönlichkeit."

Demi Moore zeigt sich ganz in Schwarz

Die 63-Jährige setzte ihre neue Frisur stilvoll in Szene - in einem vollständig aus Leder gefertigten Ensemble mit taillierter schwarzer Jacke, schmal geschnittener Hose und schwarzer Sonnenbrille. Eine schwarze Handtasche komplettierte das Outfit. Ihr Hund Pilaf begleitete sie zur Gucci-Show.

Der elegante Look wurde von Star-Stylist Brad Goreski zusammengestellt, wie er in einem Instagram-Beitrag verkündete. Moore arbeitete bereits in der Vergangenheit mit Gucci zusammen. 2025 war sie in einem Kurzfilm der Modemarke zu sehen, in dem sie eine Figur namens "Barbara Gucci" verkörperte.

Schauspielerin liebt ihre langen Haare

Im Interview mit "People" sprach Moore über ihre Haare und blickte dabei sowohl auf ihre charakteristischen langen Haare als auch auf einige ihrer mutigeren Frisuren im Laufe der Jahre zurück. "Ich mag es, mir Spielraum zu lassen", sagte die Schauspielerin und ergänzte, ihr Haar habe "viele Leben gelebt". Ihr wohl markantester Stilwechsel war der radikale Buzz Cut, den sie sich für den Film "Die Akte Jane" rasieren ließ.

Am meisten jedoch liebt Moore ihre langen Haare. "Es fühlt sich am meisten wie ich selbst an", erklärte sie. "Die Möglichkeit, meinen Look mit Perücken und Haarteilen zu verändern, stillt mein Bedürfnis nach Abwechslung, aber letztendlich liebe ich es, mein Haar offen zu tragen und zu sehen, wie es mir bis über die Hüfte fällt. Es ist, als käme ich nach Hause."