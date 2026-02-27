Auf der Fashion Week: Demi Moore überrascht in Mailand mit völlig neuem Look

Demi Moore begeistert bei der Gucci-Show bei der Mailänder Fashion Week mit einem völlig neuen Look. Sie präsentierte sich mit einem kurzen Bob im Wet Look. Ein radikaler Stilwechsel für die Schauspielerin, die eigentlich sonst für ihre langen Haare bekannt ist.
Demi Moore (63) hat in Mailand mit ihrem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Bei der Gucci-Show im Rahmen der dortigen Fashion Show für die kommende Herbst-/Winterkollektion überraschte die Schauspielerin mit einem kurzen Bob im Wet-Look. Moores neues Hairstyling wurde von Starfriseur Dimitris Giannetos kreiert, wie er in einem Beitrag auf Instagram mitteilte. In der Bildunterschrift bezeichnete er den Look als "Demi-tris BoB".