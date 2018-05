Auf der Fahrt nach Ludwigsburg 14-Jährige im Zug sexuell belästigt

Von red/aks 02. Mai 2018 - 17:24 Uhr

Ein 14-jähriges Mädchen wird auf der Bahnstrecke von Bietigheim-Bissingen nach Ludwigsburg von einem Mann in einem Regionalexpress sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten.

Ludwigsburg - Auf der Strecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend in einem Regionalexpress eine 14-Jährige von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden.

Laut Polizei war das Mädchen alleine im Fahrradabteil des Zugs, als der Mann gegen 20 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zustieg. Er fragte sie in englischer Sprache nach der nächsten Haltestelle, machte Annäherungsversuche und trat dabei immer näher an das Mädchen heran.

Nachdem er sie auf die Wange geküsst hatte, stieß die 14-Jährige ihn von sich und ging in ein anderes Abteil. Sie stieg am Bahnhof in Ludwigsburg aus und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter setzte seine Fahrt fort.

Der Mann soll etwa 35 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkle, ungepflegte, wuschelige Haare und einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Joggingjacke, schlabberiger Hose und Schildmütze. Zeugen sollen sich unter Telefonnummer 07141/18-9 bei der Polizei melden.