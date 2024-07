Auf der Bühne in Boston: Bei Konzert: Justin Timberlake reißt Witz über seine Festnahme

1 Justin Timberlakes Alkoholfahrt wird am 26. Juli vor Gericht verhandelt. Foto: IMAGO/Future Image

Justin Timberlake hatte zuletzt mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen, nachdem er im Juni wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. Der Sänger scheint sich aber nichts aus dem Drama zu machen und scherzte jetzt sogar über die Situation.











Link kopiert



Justin Timberlake (43) hat bei seinem Konzert in Boston über seine Verhaftung wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer gescherzt. "Ist heute Abend jemand hier, der Auto fährt und ... nein, das war nur ein Spaß", witzelte er laut "People"-Magazin am 29. Juni auf der Bühne des TD Garden. Am 18. Juni war der Sänger in den New Yorker Hamptons von US-Polizisten verhaftet worden, weil er in seinem BMW Schlangenlinie fuhr und ein Stoppschild missachtete.