Unfall am Leuzetunnel führt zu Stau – Frau verletzt

Auf der B10 in Stuttgart

4 Auf der B10 in Stuttgart kam es zu einem Unfall. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Unfall nahe des Leuzetunnels verursacht am Dienstagvormittag Staus und Verkehrsbehinderungen in Stuttgart. Ersten Angaben der Polizei zufolge zog sich eine Frau Verletzungen zu.

Stuttgart - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart ist eine Frau verletzt worden. Es kommt laut Polizei aktuell an der Unfallstelle kurz nach dem Leuzetunnel in Fahrtrichtung Esslingen zu Staus und Verkehrsbehinderungen (Stand 11.15 Uhr).

Derzeit werde die Strecke frei geräumt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Der Unfall ereignete sich demzufolge gegen 9:20 Uhr. Nähere Angaben zum Unfall und den Verkehrsbehinderungen waren zunächst nicht bekannt.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.