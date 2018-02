Auf der B 10 bei Plochingen Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall

Von jüv 26. Februar 2018 - 10:50 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der B 10 sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Foto: dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 10 bei Plochingen sind am Montagmorgen mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Unter den eingeklemmten Personen befindet sich laut einem Sprecher der Polizei auch ein Baby.

Plochingen - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 10 bei Plochingen sind am Montagmorgen mehrere Menschen – darunter auch ein Baby – zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe des Sportgeschäfts Decathlon.

Einige Unfallbeteiligte sind noch in ihren Autos eingeklemmt, darunter auch ein Baby, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage. Ein Rettungshubschrauber sei zurzeit im Einsatz. Die B 10 ist wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt.