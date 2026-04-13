Auf der Automesse: PV-Strom statt vielen PS – E-Mobilität beherrscht in Marbach die Autoszene

Die Freizeit- und Automesse in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat am Wochenende Zwei- und Vierräder ins Rampenlicht gerückt. Die Stars: Stromer und Hybrid-Fahrzeuge.
Wohl keiner kann genau sagen, was die nahe Zukunft bringt. Tatsache aber ist, dass die Weltlage nicht nur vielfach für Verdruss, sondern auch für Unsicherheit bei den Menschen sorgt. Das betrifft nicht zuletzt wegen der deutlich gestiegenen Spritpreise auch die Mobilitätsfrage. Deutlich wurde das am Wochenende auf der Freizeit- und Automobilmesse in Marbach, wie eine Umfrage bei Teilnehmenden zeigt.