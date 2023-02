9 Beim Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer, Foto: SDMG/Dettenmeyer

Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 16 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der alten B14 (Kreisstraße 1055) bei Böblingen ereignet hat.









Ein 35-Jähriger war mit seinem Skoda auf der alten B 14 aus Böblingen kommend unterwegs und wollte nach links zur A 81-Auffahrt Sindelfingen-Ost abbiegen. Dort ließ er zunächst einen entgegenkommenden Bus passieren, übersah jedoch laut Polizeibericht den dahinter fahrenden Opel eines 31-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Autos kam. Während die beiden Fahrer leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden, erlitt ein 30 Jahre alter Beifahrer im Opel schwere Verletzungen. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste bis etwa 15.50 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.