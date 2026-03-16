Oscar verpasst, dafür mit Kylie Jenner auf Tuchfühlung: Nach seiner Schlappe bei den Academy Awards lässt sich Timothée Chalamet von seiner Liebsten trösten.
Über den roten Teppich zur Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles lief Timothée Chalamet (30) noch allein. Bei der After-Party von "Vanity Fair" zeigte er sich dann vor den Fotografen ganz verliebt mit Kylie Jenner (28). Die innigen Momente waren vielleicht ein kleiner Trost für den Schauspieler, der ohne Oscar nach Hause gehen musste.