Oscar verpasst, dafür mit Kylie Jenner auf Tuchfühlung: Nach seiner Schlappe bei den Academy Awards lässt sich Timothée Chalamet von seiner Liebsten trösten.

Über den roten Teppich zur Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles lief Timothée Chalamet (30) noch allein. Bei der After-Party von "Vanity Fair" zeigte er sich dann vor den Fotografen ganz verliebt mit Kylie Jenner (28). Die innigen Momente waren vielleicht ein kleiner Trost für den Schauspieler, der ohne Oscar nach Hause gehen musste.

Jenner trug für die legendäre Veranstaltung ein maßgeschneidertes, schwarzes Pailettenkleid von Alexander McQueen mit langer Federschleppe. Als das Paar für Bilder posierte, strahlten sich die beiden immer wieder an. Chalamet legte seiner Freundin auch eine Hand um die Taille und drückte ihr mehrere Küsschen auf die Wange.

Timothée Chalamet setzte in der Oscar-Nacht auf Weiß

Optisch bot der Schauspieler einen Gegensatz zu der Beauty-Unternehmerin - er trug einen komplett weißen Anzug. Dieser ähnelte dem Givenchy-Look, den er nur wenige Stunden zuvor zur 98. Oscarverleihung getragen hatte. Dort glänzte Kylie Jenner zwar nicht auf dem roten Teppich neben ihm, aber im Saal. Die 28-Jährige war im Dolby Theatre in einem glitzernden, engen, rubinroten Kleid von Schiaparelli by Daniel Roseberry mit tiefem Ausschnitt erschienen. Ein Auftritt, der Kylie Jenner an die Figur Jessica Rabbit erinnerte, wie sie auf Instagram verriet.

Timothée Chalamet war für seine Rolle in "Marty Supreme" als bester Hauptdarsteller nominiert. Der Preis ging aber an Michael B. Jordan (39) für "Blood & Sinners".

O'Brien nimmt Chalamets Opern-Debatte aufs Korn

Wenige Tage vor der Preisverleihung hatte Chalamet mit seinen Äußerungen über Oper und Ballett in der Kunstszene für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) sagte er: "Ich möchte nicht bei Ballett oder Oper oder anderen Dingen arbeiten, wo man sagen muss: 'Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich eigentlich niemand mehr dafür interessiert.'" Die anschließende Debatte griff auch Oscar-Moderator Conan O'Brien (62) mit einer Anspielung auf. Er witzelte: "Die Security ist heute ziemlich angespannt. Mir wurde gesagt, es gebe Bedenken wegen Anschlägen sowohl aus der Opern- als auch aus der Ballett-Szene." Chalamet reagierte mit einem freundlichen Grinsen, auch Kylie Jenner schien sich darüber zu amüsieren.