Sattelzug mit gefrorenem Fleisch an Bord kippt auf Autobahn um

1 Der Unfall ereignete sich auf der A9 in Bayern. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Nach einem Unfall kippt ein mit Fleisch beladener Lastwagen in Oberbayern um. Für Autofahrer bedeutet dies auf der A9 Stau.











Link kopiert



Ein Sattelzug mit gefrorenem Fleisch an Bord ist auf der Autobahn 9 in Richtung München bei Lenting (Landkreis Eichstätt) umgekippt. Umfangreiche Bergungsmaßnahmen liefen an, die Autobahn wurde gesperrt. Der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben auf mehreren Kilometern.