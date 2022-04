1 Ein Mann ist mit seinem Auto über die Leitplanke geschanzt und dann auf dem Dach liegen geblieben. Foto: picture alliance / Stefan Puchner

Ein 57-jähriger Mann ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe von Mundelsheim nach rechts von der regennassen Fahrbahn abkam. Laut Polizei war er wohl nicht den Wetterverhältnissen entsprechend gefahren.

Der Peugeot schanzte daraufhin über die Leitplanke und kam gut 100 Meter weiter in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10 000 Euro.