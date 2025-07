Antonia Hemmer (25) hat den Albtraum eines jeden Autofahrers durchlebt. Auf dem Weg von Hannover nach Köln kam es zu einem Unfall, berichtet sie ihrer Instagram-Community in einer Story.

Antonia Hemmer: "Wir sind hunderte Meter geschlittert"

"Wir hatten heute Morgen, unmittelbar, nachdem wir losgefahren sind, einen Autounfall auf der Autobahn." Es habe "so krass geregnet", dass sie auf der A2 als Fahrerin kaum noch etwas sehen konnte, berichtet Hemmer. "Ich bin nicht schnell gefahren, ich war auch nicht abgelenkt oder am Handy. Ich hatte wirklich beide Hände am Lenkrad und habe mich auf die Straße konzentriert."

Wenige Sekunden später hätte es ihre Freundin auf dem Beifahrersitz und sie nur noch von links nach rechts geschleudert. Sie seien aufgrund von Aquaplaning hunderte Meter geschlittert und in der Leitplanke und in einem Transporter gelandet. "Man steht in dem Moment erst einmal so unter Schock und weiß gar nicht, was passiert." Den beiden gehe es jedoch gut und auch dem Mann in dem Transporter sei nichts passiert. "Wir hatten Tausend Millionen Schutzengel."

Auto ist ein Totalschaden

Ihr Auto sei ein Totalschaden und wurde abgeschleppt. Mit einem Leihwagen ging es für Hemmer und ihre Freundin dann nach Köln. Zu einem veröffentlichten Bild, das den Blechschaden zeigt, schrieb Hemmer: "Tut zwar weh zu sehen, aber Hauptsache allen Beteiligten ist nichts passiert."

An ihre Fans appelliert sie: "Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf bei Regen. Es ist egal, wie schnell ihr fahrt, auch bei geringer Geschwindigkeit kann schon so viel passieren."

Bekannt wurde Antonia Hemmer 2020 durch die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau", in der sie Landwirt Patrick Romer (29) kennenlernte. Nach der Sendung wurden die beiden ein Paar und nahmen zwei Jahre später am "Sommerhaus der Stars" teil. Im Anschluss folgte das Liebes-Aus. 2024 war Hemmer Kandidatin der Datingshow "Make Love, Fake Love".