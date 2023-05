So lief der Brückenabriss

13 Blick auf den Abriss von oben Foto: Eibner-Pressefoto

Von Freitagabend bis Sonntagfrüh war die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund war der Abriss eines Brückenteils bei der Anschlussstelle Hulb. Nun ist die Strecke wieder offen.









Böblingen - Gähnende Leere auf der Autobahn A 81 an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Dort, wo sonst ein Auto das nächste jagt, spielen sich seit spätem Freitagabend ganz andere Szenen ab. Etwa ein Dutzend Menschen mit gelben Warnwesten und Bauhelmen steht am Samstagnachmittag mitten auf der Autobahn zusammen und beobachtet das Geschehen ringsum. Nur wenige Meter entfernt machen sich drei Abbruchbagger auf einem Haufen Schutt an den Resten der halb eingerissenen Brücke zwischen Böblingen und Dagersheim zu schaffen.