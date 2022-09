1 Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Fahrer des Mazdas. Foto: KRZ Archiv

Die Sindelfinger Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Einsatz auf der A 8 aus: Ein Mazda hatte Feuer gefangen. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.















Am Dienstag ist gegen 22.50 Uhr rückte die Feuerwehr Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Kräften zu einem Autobrand auf der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ausgerückt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten laut Polizeibericht ein nicht abgesichertes, brennendes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe des Autobahnkreuzes Stuttgart. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, stand ein Mazda in Vollbrand. Einen Fahrer trafen sie dort allerdings nicht an. Die Suche dauert nach Angaben der Polizei momentan noch an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fing das Auto vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors Feuer und brannte komplett aus.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten und die Bergung des Fahrzeugs mussten die A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe und die Überleitung in Richtung Singen zeitweise gesperrt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das zurückgelassene, brennende Fahrzeug gefährdet wurden, sich unter der Telefon 0711 / 68 69 0, zu melden.