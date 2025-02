Auf den Spuren von König Ludwig II.: Wie Schloss Neuschwanstein die Region prägt

Im Herzen der Allgäuer Alpen thront das wohl berühmteste Schloss der Welt: Neuschwanstein. Mehr als 1,5 Millionen Besucher besichtigen jährlich die weltbekannte Touristenattraktion. Das von König Ludwig II. ab 1869 erbaute Schloss ist nicht nur ein Symbol bayerischer Geschichte, sondern prägt bis heute maßgeblich das Leben in der gesamten Region um Füssen.

Der Zauber des "Märchenkönigs" ist allgegenwärtig: Das Festspielhaus Füssen zeigt das Musical "Ludwig²", das Museum der bayerischen Könige gibt interessante Einblicke in die Geschichte der Wittelsbacher und auch die Gastronomie und Hotellerie hat sich dem royalen Erbe verschrieben.

Lesen Sie auch

Königlicher Komfort im Allgäu

Einen Blick aus dem Hotelfenster direkt auf Schloss Neuschwanstein - dieses besondere Erlebnis bietet zum Beispiel das Boutique-Hotel "Das Rübezahl" in Schwangau im Allgäu, direkt am Fuße der Allgäuer Alpen. Das 4-Sterne-Superior-Hotel begeistert durch liebevoll gestaltete Suiten und Doppelzimmer mit märchenhaften Namen wie "KönigsNest", "Ludwigs Traum Suite" oder "Sissis Traum Suite". Ergänzt wird das Angebot durch einen großzügigen Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen, einer Salz-Solegrotte sowie einem Tepidarium. Das hauseigene Gourmetrestaurant Louis II. serviert täglich neue kulinarische Köstlichkeiten mit regionalen Einflüssen.

Wer es noch etwas uriger und deftiger mag. In der hoteleigenen Berghütte "Rohrkopfhütte" gibt es etwa Käsespätzle, Fondue oder Sonntagsfrühstück mit Gipfelblick. Die lokale Gastronomie in der Region setzt verstärkt auf regionale Produkte und traditionelle Rezepte. In den urigen Gasthöfen werden überall Allgäuer Spezialitäten serviert. Bayerisches Klosterbier, ofenfrische Brezen am Tisch und obendrauf einen Blick auf die Schlösser bietet etwa das "S' Wirtshaus zum Weinbauer".

Wandern auf königlichen Spuren

Für alle, die diese deftigen Speisen schnellstmöglich wieder abtrainieren wollen: Auf zahlreichen Wanderwegen in der Region lässt sich auf königlichen Spuren wandeln. Neue Wege und Radrouten machen die Geschichte der Region zudem noch erlebbarer. Schon allein der Aufstieg zum berühmtesten Wahrzeichen der Region ist ein Erlebnis. Nach einem etwa 30-minütigem Fußmarsch oder alternativ per Pferdekutsche erreicht man das Schloss Neuschwanstein. Besonders spektakulär ist der Weg zur Marienbrücke, die sich in schwindelerregender Höhe über die Pöllatschlucht spannt. Von hier aus bietet sich das wohl beste Fotomotiv auf Neuschwanstein.

Auch im Inneren weiß das märchenhafte Schloss zu begeistern. Führungen durch die prächtigen Räume offenbaren die exzentrische Vorstellungswelt des bayerischen Monarchen: Wandmalereien mit Szenen aus Wagner-Opern, eine künstliche Tropfsteinhöhle und der prunkvolle Sängersaal zeugen von seiner Leidenschaft für deutsche Sagen und Mythen.

Neben Neuschwanstein gibt es mit Schloss Hohenschwangau, der ehemaligen Sommerresidenz der Wittelsbacher, ein weiteres bedeutendes Baudenkmal zu entdecken. Das gelb gestrichene Schloss thront auf einem Hügel gegenüber von Neuschwanstein und bietet interessante Einblicke in das Leben der bayerischen Königsfamilie.

Zu jeder Jahreszeit eine Reise wert

Anders als viele Touristenziele kennt Neuschwanstein keine Nebensaison. Die Region selbst zeigt sich zu jeder Jahreszeit von ihrer besten Seite: Im Frühjahr, wenn die Alpwiesen in voller Blüte stehen, im Sommer, wenn der Forggensee zum Baden einlädt, im Herbst, wenn sich die Wälder bunt färben und im Winter, wenn Schnee die Landschaft in eine zauberhafte Märchenwelt verwandelt.

Auch die Königsschlösser sind ganzjährig geöffnet. Eine frühzeitige Reservierung ist jedoch empfehlenswert, spontane Führungen gibt es nicht.