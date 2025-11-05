Auf den Spuren von Diana: Prinz William stellt ikonisches Foto nach

Prinz William besucht in Rio de Janeiro die ikonische Christusstatue auf dem Corcovado. 34 Jahre zuvor war auch seine Mutter, Prinzessin Diana, an diesem geschichtsträchtigen Ort. William stellt das alte Foto nach.
Prinz William (43) besuchte am Mittwoch die berühmte Christusstatue auf dem Corcovado über Rio de Janeiro. Dort hielt der Prinz von Wales inne, um ein ikonisches Foto aus der Vergangenheit nachzustellen: Vor 34 Jahren posierte an derselben Stelle bereits seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), vor dem Wahrzeichen der Stadt.