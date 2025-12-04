Auf den Philippinen: Not-OP? Herzogin Meghans Vater soll sich auf Intensivstation befinden

Drama um den Vater von Herzogin Meghan: Thomas Markle musste sich auf den Philippinen offenbar einer Notoperation unterziehen. Der 81-Jährige liegt Berichten zufolge auf der Intensivstation und benötigt einen weiteren Eingriff.

Thomas Markle (81) liegt laut eines Berichts der britischen "Daily Mail" nach einer dreistündigen Notoperation auf der Intensivstation eines Krankenhauses auf den Philippinen. Sein Sohn Thomas Jr. brachte den 81-Jährigen demnach am Dienstag zunächst in ein nahegelegenes Hospital, nachdem es ihm zu Hause plötzlich sehr schlecht ging. Die Ärzte stellten schnell fest: Sein Leben war in akuter Gefahr.

Offenbar mit Blaulicht und Sirene wurde der Vater von Herzogin Meghan in ein größeres Krankenhaus im Stadtzentrum verlegt. "Ich bitte alle Menschen auf der Welt, ihn in ihre Gedanken einzuschließen", sagte Thomas Jr. gegenüber "Daily Mail". Sein Vater müsse sich nun einer zweiten Operation unterziehen, um ein Blutgerinnsel zu entfernen.

Die Last der vergangenen Jahre?

Seine Tochter Samantha glaubt derweil, dass die Belastungen der letzten Jahre ihren Tribut gefordert haben. "Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht", sagte sie der Zeitung. "Ich bete, dass er stark genug ist, das zu überstehen." Thomas Markle habe bereits zwei Herzinfarkte, einen Schlaganfall und sogar ein Erdbeben überstanden.

Der Gesundheitszustand des 81-Jährigen ist seit Jahren fragil. Kurz vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry im Mai 2018 erlitt er zwei Herzinfarkte, die ihm die Reise von Los Angeles nach London unmöglich machten. König Charles übernahm damals die Rolle des Brautvaters und führte Meghan einen Teil des Weges zum Altar in der St.-Georges-Kapelle in Windsor. Eine Geste, für die Markle dem König "für immer dankbar" sei.

Nie die Enkel kennengelernt

Seit der Hochzeit seiner Tochter 2018 besteht kein Kontakt mehr zwischen Vater und Tochter. Thomas Markle hat weder seinen Schwiegersohn Prinz Harry noch seine Enkelkinder Archie und Lilibet jemals persönlich getroffen. 2022 erlitt er einen schweren Schlaganfall, der ihn zunächst sprachunfähig machte. Nach monatelanger Therapie gewann er zwar einen Teil seiner Sprachfähigkeit zurück, wurde aber zunehmend gebrechlicher.