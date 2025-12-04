Auf den Philippinen: Not-OP? Herzogin Meghans Vater soll sich auf Intensivstation befinden

Drama um den Vater von Herzogin Meghan: Thomas Markle musste sich auf den Philippinen offenbar einer Notoperation unterziehen. Der 81-Jährige liegt Berichten zufolge auf der Intensivstation und benötigt einen weiteren Eingriff.
Thomas Markle (81) liegt laut eines Berichts der britischen "Daily Mail" nach einer dreistündigen Notoperation auf der Intensivstation eines Krankenhauses auf den Philippinen. Sein Sohn Thomas Jr. brachte den 81-Jährigen demnach am Dienstag zunächst in ein nahegelegenes Hospital, nachdem es ihm zu Hause plötzlich sehr schlecht ging. Die Ärzte stellten schnell fest: Sein Leben war in akuter Gefahr.