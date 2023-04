1 Nach einer Trunkenheitsfahrt muss ein 45-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Foto: imago images/Julian Buchner

Die Polizei zieht im Kreis Ludwigsburg einen 45-Jährigen aus dem Verkehr, der offenbar schon am Morgen getrunken hat. Ein Alkoholtest bestätigt den Verdacht.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Schon am frühen Morgen sehr tief ins Glas geschaut hat ein 45-Jähriger, den die Polizei am Montagmorgen aus dem Berufsverkehr winkte. Die Beamten kontrollierten den Ford gegen 6.30 Uhr in der Beilsteiner Straße in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) , der Fahrer war nach eigenen Angaben gerade auf dem Weg zur Arbeit. Der Geruch, der den Polizisten aus dem Inneren des Wagens entgegenströmte, deutete auf Alkohol hin.

Ein Test zeigte mehr als 2,2 Promille an. Daraufhin ging es in Begleitung der Polizei ins Krankenhaus, wo dem Mann Blut abgenommen wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, seinen Führerschein ist er los.