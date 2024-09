Auf dem Weg nach Südspanien: Maus an Bord: Flugzeug muss umdrehen und in Kopenhagen landen

Maus an Bord: Flugzeug muss umdrehen und in Kopenhagen landen

Kurioser Grund für eine außerplanmäßige Landung: Eine Flugzeug war auf dem Weg nach Südspanien, als es in Kopenhagen landen – wegen einer Maus an Bord. Die Einzelheiten.











Ein Flugzeug ist außerplanmäßig in Kopenhagen gelandet, weil sich eine Maus an Bord befand. Das berichtete der norwegische öffentlich-rechtliche Rundfunksender NRK, der mit einem Passagier des Flugzeugs gesprochen hatte. In einem Facebook-Post schrieb der Norweger, dass das Nagetier aus dem während des Fluges servierten Essen seiner Sitznachbarin sprang, als diese die Verpackung öffnete. Die Maschine der Fluggesellschaft SAS war am Mittwoch auf dem Weg von Oslo nach Malaga gewesen.