Auf dem Weg nach Stuttgart: Wahllos Pfefferspray in Regionalzug versprüht – Zeugen gesucht

1 Der Regionalzug wurde in Stuttgart von der Polizei gestoppt (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Unbekannte versprühen in einem Regionalzug Pfefferspray und ergreifen dann in Esslingen die Flucht. Fahrgäste atmen den Reizstoff ein.











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Unbekannte haben in einem Regionalzug auf dem Weg von Aulendorf nach Stuttgart wahllos Pfefferspray versprüht und dann die Flucht ergriffen. Sie seien nach Zeugenaussagen in Esslingen aus dem Zug gestiegen und getürmt, teilte die Bundespolizei mit, die mit Einsatzkräften am Stuttgarter Hauptbahnhof den Zug sicherte. Bislang habe eine Frau über Augenreizungen geklagt.