Dana Diekmeier hat bei Instagram berichtet, dass ihre krebskranke Tochter am Wochenende auf eine Intensivstation gebracht wurde. Sie befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung.

Dennis Diekmeiers (35) Ehefrau Dana (40) hat sich erneut zum Gesundheitszustand ihrer Tochter Delani (14) geäußert. Ihrer an Krebs erkrankten Tochter sei es in der Nacht von Samstag auf Sonntag "sehr schlecht" gegangen, berichtete die Frau des ehemaligen HSV-Fußballspielers in einer Instagram-Story, "sodass um 3 Uhr der Krankenwagen kommen musste und wir in die Notaufnahme gebracht wurden".

Weiter erzählte Diekmeier: "Sie kam dann direkt auf die Intensivstation und wurde sofort gut behandelt." Ihre Tochter sei zum Glück auf dem Weg der Besserung "und wir hoffen bald nach Hause gehen zu dürfen".

Ende September meldete sich Dana Diekmeier ebenfalls aus dem Krankenhaus. In dem Posting erklärte sie: "Delani hat die erneute Operation an dem linken Lungenflügel heute gut überstanden. Danke für alle die Nachrichten. Sie erholt sich nun auf der Intensivstation von dem mehrstündigen Eingriff."

Offene Worte und Spendenaufruf

Dass das Paar offen mit der Diagnose seiner Tochter umgeht, die sie Anfang des Jahres erhalten hatte, war eine bewusste Entscheidung. "Irgendwann haben wir gemerkt, dass es uns guttut, frühzeitig damit an die Öffentlichkeit zu gehen", gab Dennis Diekmeier in einem Sport1-Interview an. "Vor allem Delani hat das sehr geholfen: Wenn sie Zuspruch von anderen bekam, nicht nur von uns, hat ihr das extrem viel Kraft gegeben. Mit unserer Geschichte wollen wir jetzt auch anderen Menschen, vor allem Kindern, Kraft geben."

Mit einer Spendenaktion für das Deutsche Krebsforschungszentrum will die Familie zudem einen Beitrag zur Förderung der Krebsforschung leisten, "damit bessere Therapien, frühere Diagnosen und hoffentlich eines Tages mehr Menschen geheilt werden können". Zu der Aktion erklärt das Paar: "Unsere Tochter ist mit 14 Jahren an einem sehr seltenen und aggressiven Krebs erkrankt. Wir merken nun, über sechs Monate nach der Diagnose, dass es bei der Forschung für viele seltene Krankheiten einfach am Geld fehlt. Dies würden wir gerne ändern und brauchen dafür eure Hilfe. Wenn jeder nur ein paar Euro spendet, können sicher bald mehr Menschen geheilt werden und haben eine Chance zu überleben."

Dana und Dennis Diekmeier sind seit 2010 verheiratet. Neben der 14-jährigen Delani hat das Paar noch drei weitere Kinder.