Dana Diekmeier hat bei Instagram berichtet, dass ihre krebskranke Tochter am Wochenende auf eine Intensivstation gebracht wurde. Sie befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung.
Dennis Diekmeiers (35) Ehefrau Dana (40) hat sich erneut zum Gesundheitszustand ihrer Tochter Delani (14) geäußert. Ihrer an Krebs erkrankten Tochter sei es in der Nacht von Samstag auf Sonntag "sehr schlecht" gegangen, berichtete die Frau des ehemaligen HSV-Fußballspielers in einer Instagram-Story, "sodass um 3 Uhr der Krankenwagen kommen musste und wir in die Notaufnahme gebracht wurden".