Auf dem Standstreifen: Deutscher spaziert in Dänemark auf riesige Brücke

1 Die Brücke über den Großen Belt - hier ist ein Schiff der russischen Nordflotte unter ihr zu sehen - zählt zu den imposantesten Bauwerken Dänemarks. (Symbolbild) Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Die Brücke über den Großen Belt zählt zu den imposantesten Bauwerken Skandinaviens. Für Fußgänger ist sie tabu - was ein Deutscher offenbar nicht wusste.











Kopenhagen - Ein Mann aus Deutschland hat sich in Dänemark versehentlich aufgemacht, die imposante Brücke über den Großen Belt zu Fuß zu überqueren. Der 38-Jährige habe gedacht, dass es sich bei dem Standstreifen um einen Radweg handle, auf dem Fußgänger erlaubt seien, berichtete die zuständige dänische Polizei. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Mann am Donnerstag mit zur Wache, wo er wegen Verstoßes gegen die Verkehrsordnung zu einem Bußgeld in Höhe von 700 dänischen Kronen (knapp 94 Euro) verdonnert wurde.