Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf dem Schlossplatz hängen ein paar Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft jede Menge Fahnen, auf denen steht: „Stuttgart is united by football“. Aber kann ausgerechnet Fußball eine Stadt wie diese vereinigen?











Kaum, dass man mal ein paar Tage urlaubend im Ausland weilt, kehrt man in eine vereinigte Stadt zurück, sofern die Fahnen am Schlossplatz nicht lügen: „Stuttgart is united by football“, steht da flatternd im Wind, wenn einer weht. Aha, denkt man, EM und so.