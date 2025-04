Auf dem rotem Teppich: Nach doppelter Mastektomie: Olivia Munn trägt selbstbewussten Look

1 Olivia Munn in ihrer eleganten Silberrobe mit seitlichem Schlitz. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Nach ihren Brustkrebs-Operationen und der Geburt ihrer Tochter ist sie zurück im Rampenlicht: Olivia Munn hat sich bei der Premiere ihrer neuen Serie "Your Friends & Neighbors" in einem eleganten Kleid mit seitlichen Cut-outs gezeigt.











Olivia Munn (44) begeisterte am Dienstag bei der Premiere ihrer neuen Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors" in New York mit einem atemberaubenden Auftritt. Die Schauspielerin zeigte sich in einem silberfunkelnden Abendkleid und strahlte vor Selbstbewusstsein - trotz oder gerade wegen der schweren Zeit, die hinter ihr liegt.