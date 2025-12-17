Auf dem legendären Walk of Fame: Courtney B. Vance bekommt Stern gegenüber seiner Frau Angela Bassett

Hollywood-Ehre mit persönlicher Note: Courtney B. Vance erhält einen Stern auf dem Walk of Fame - direkt gegenüber dem Stern seiner Ehefrau Angela Bassett. Zur Zeremonie kam der Schauspieler nicht allein, sondern feierte den Moment mit seiner Familie.

Courtney B. Vance (65) ist mit einem Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die Auszeichnung nutzte der Schauspieler für eine kleine Familienfeier: Neben Ehefrau Angela Bassett (67) begleiteten ihn auch die gemeinsamen 19-jährigen Zwillinge Bronwyn und Slater.

Die Zeremonie fand am 7007 Hollywood Boulevard statt. Damit liegt sein Stern in guter Nachbarschaft - genau gegenüber dem Stern seiner Ehefrau Angela Bassett, die bereits 2008 ausgezeichnet wurde.

Vance ist sich der Tragweite bewusst

"Wenn man lange genug in diesem Geschäft ist, gibt es bestimmte Dinge, auf die man blickt", sagte Courtney B. Vance vor der Feier "Variety". "Aber Auszeichnungen sind nicht das, worauf ich hinarbeite, denn die Arbeit steht für mich an erster Stelle - und das Leben so zu leben, dass meine Eltern und unsere Kinder stolz auf mich sein können."

"Es ist etwas Großes", fügte er hinzu. "Ein Teil von mir kann es noch gar nicht fassen. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich angefangen habe, ohne wirklich etwas zu wissen - und jetzt hier zu sein - das ist enorm", so der Schauspieler.

Würdigung einer langen Karriere

Vance hatte zunächst nie an eine Schauspielkarriere gedacht. Erst im zweiten Jahr an der Harvard University, wo er Geschichte studiert hatte, kam er mit dem Theater in Berührung und entdeckte schließlich seine Schauspiel-Leidenschaft.

Seine langjährige Karriere wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter ein Tony Award für seine Rolle in der Broadwayshow "Lucky Guy". Zudem gewann er zwei Emmys: einen für die Darstellung des Anwalts Johnnie Cochran in "The People v. O.J. Simpson" und einen weiteren für seine Rolle in "Lovecraft Country". Darüber hinaus war er für einen Grammy und einen Golden Globe nominiert.