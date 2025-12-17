Auf dem legendären Walk of Fame: Courtney B. Vance bekommt Stern gegenüber seiner Frau Angela Bassett

Hollywood-Ehre mit persönlicher Note: Courtney B. Vance erhält einen Stern auf dem Walk of Fame - direkt gegenüber dem Stern seiner Ehefrau Angela Bassett. Zur Zeremonie kam der Schauspieler nicht allein, sondern feierte den Moment mit seiner Familie.
Courtney B. Vance (65) ist mit einem Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die Auszeichnung nutzte der Schauspieler für eine kleine Familienfeier: Neben Ehefrau Angela Bassett (67) begleiteten ihn auch die gemeinsamen 19-jährigen Zwillinge Bronwyn und Slater.