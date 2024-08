Auf dem Höhepunkt mit 30 Seconds to Mars: Jared Leto und seine Band standen kurz vor dem Ruin

1 Jared Leto stand kurz vor dem Ruin. Foto: imago/ABACAPRESS

Obwohl Jared Leto und seine Band, 30 Seconds to Mars, 2005 ihren Durchbruch feierten, drohte ihnen der finanzielle Ruin. In einem neuen Interview erinnert sich Leto an die Zeit, als eine Klage über 30 Millionen Dollar ihn fast in den Bankrott trieb.











Jared Leto (52) hat sich in der Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" noch einmal daran erinnert, wie er auf dem Erfolgshöhepunkt mit seiner Band 30 Seconds to Mars kurz vor dem Bankrott stand. Der Musiker hatte große Schulden bei seinem Musiklabel und war schließlich verklagt worden - während er zeitgleich mit dem zweiten Album seiner Band den großen Durchbruch feierte.