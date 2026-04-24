Prinz Harry hat auf seinem Heimflug aus Australien offenbar eine gute Tat vollbracht. Das verriet seine Sitznachbarin, die unverhofft neben ihm gelandet war.
Prinz Harry (41) hat einer trauernden Frau auf einem Flug offenbar unerwartet Trost gespendet. Justine Parkhurst war auf dem Heimweg in die USA, nachdem sie in Australien an der Beerdigung ihrer Großmutter teilgenommen hatte. Kurz nach dem Einsteigen in das Flugzeug brach sie in Tränen aus. Die Frau berichtete später, dass der Herzog von Sussex, der in der First Class zufällig neben ihr saß, sie daraufhin tröstete.