Prinz Harry hat auf seinem Heimflug aus Australien offenbar eine gute Tat vollbracht. Das verriet seine Sitznachbarin, die unverhofft neben ihm gelandet war.

Prinz Harry (41) hat einer trauernden Frau auf einem Flug offenbar unerwartet Trost gespendet. Justine Parkhurst war auf dem Heimweg in die USA, nachdem sie in Australien an der Beerdigung ihrer Großmutter teilgenommen hatte. Kurz nach dem Einsteigen in das Flugzeug brach sie in Tränen aus. Die Frau berichtete später, dass der Herzog von Sussex, der in der First Class zufällig neben ihr saß, sie daraufhin tröstete.

Sie hätten sich kurz unterhalten, und sie habe dem Royal erzählt, dass ihre verstorbene Oma die Einzige gewesen wäre, der sie unbedingt davon hätte erzählen wollen, dass sie neben dem Königssohn gesessen habe, erinnerte sich Parkhurst laut der "Daily Mail" in einem Social-Media-Beitrag. "Er sagte: 'Das weiß sie bereits.'"

Kurzfristig umgebucht

Das Gespräch mit dem Royal hatte Parkhurst einer kurzfristigen Planänderung zu verdanken. Sie und ihr Mann hatten ursprünglich einen Flug einen Tag zuvor gebucht, änderten dies aber in letzter Minute und landeten so unerwartet in der First Class der American-Airlines-Maschine.

Zufällig kam das Ehepaar genau in dem Bereich unter, in dem Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) nach ihrer Australienreise saßen. "Mein Mann und ich hatten riesiges Glück und bekamen ein Upgrade für die First Class", sagte sie. Harry und Meghan seien "sehr nett" gewesen, verriet sie laut der Zeitung: "Sie waren zu allen und zueinander sehr lieb." Über Prinz Harrys tröstende Worte fügte sie hinzu: "Ich glaube, er hat recht. Ich wette, meine Großmutter hat das Ganze arrangiert."

Harry und Meghan waren mehrere Tage in Australien

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren am Wochenende nach ihrem viertägigen Australienbesuch nach Kalifornien zurückgekommen. Die gesamte Reise stand im Zeichen des Engagements für die psychische Gesundheit und die Unterstützung von Veteranen. Während seines Aufenthalts kündigte Prinz Harry die Einführung des Invictus Australia Sports Festivals an, das im Oktober 2026 in Perth stattfinden soll. Herzogin Meghan nutzte die Zeit in Sydney unter anderem für die Teilnahme an einem exklusiven Frauen-Retreat, nachdem sie zuvor in Melbourne bereits ein Frauenhaus besucht hatte.