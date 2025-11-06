Prinz William hat in Rio de Janeiro den "Earthshot Prize" verliehen - und holte sich dafür prominente Unterstützung. Unter anderem waren Kylie Minogue und Shawn Mendes bei der Gala anwesend und performten sogar auf der Bühne.
Am Mittwochabend verwandelte sich Rio de Janeiro in die Bühne für einen wichtigen royalen Umweltpreis. Prinz William (43) kam zur Verleihung des "Earthshot Prize" - und brachte ordentlich Star-Power mit. Auf dem grünen Teppich tummelten sich Kylie Minogue (57), Shawn Mendes (27) oder Brasiliens Fußball-Ikone Cafu (55).