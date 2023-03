11 Brand in Wohnhaus. Foto: SDMG//Dettenmeyer

Am Freitagmittag bricht auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus im Görlitzer Weg auf dem Sindelfinger Goldberg ein Brand aus. Der Brand konnte am frühen Freitagnachmittag gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zwischenzeitlich stieg eine dicke schwarze Rauchsäule empor, die weit über Sindelfingen hinaus sichtbar war. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung am Freitagnachmittag berichtet, mussten Arbeiter auf dem Dach des Gebäudes sowie Bewohner des Mehrparteienhauses auf dem Goldberg evakuiert werden. Dafür fuhr ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Einsatzort im Görlitzer Weg. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zwischenzeitlich eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte bei Dacharbeiten verwendetes Dämmmaterial für den Brand verantwortlich sein. Als Folge der Löscharbeiten musste der Görlitzer Weg weiträumig abgesperrt werden. Der Bereich um die betroffene Straße auf dem Goldberg ist auch am Freitagnachmittag, Stand 15 Uhr, noch immer nicht freigegeben. Nach ersten Schätzungen der Polizei fällt der Sachschaden mit rund 10 000 Euro möglicherweise geringer aus als zunächst angenommen.