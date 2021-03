Tuning-Szene hält am Wochenende Polizei in Atem

Auf dem Flugfeld in Böblingen

1 Die Polizei war am Wochenende im Großeinsatz Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Auf dem Flugfeld versammelten sich am Wochenende Hunderte junge Menschen mit ihren Autos und verstießen gegen Verkehrs- und Coronaregeln.

BÖBLINGEN/SINDELFINGEN - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es zu mehreren Polizeieinsätzen am Flugfeld, nachdem sich dort immer wieder größere Personenansammlungen gebildet hatten. Viele der dort angetroffenen Personen, bei denen es sich vorwiegend um junge Erwachsene aus dem Kreis Böblingen aber auch benachbarten Landkreisen handelte, versuchten sich einer Personalienfeststellung durch die Beamten zu entziehen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht am Montagnachmittag. Es wurde zahlreiche Ordnungswidrigkeiten angezeigt, sowohl wegen Verkehrsverstößen als auch wegen Verstößen gegen die aktuelle Corona-Verordnung.

Am Freitag meldeten mehrere Anrufer ein großes Aufkommen an Personen und Fahrzeugen im Bereich des Flugfeldes und der Umberto-Nobile-Straße. Dies hatte im Zeitraum von 21.40 bis 0.20 Uhr mehrere Polizeieinsätze zur Folge. Dabei stellten die Beamten eine Vielzahl an Fahrzeugen auf den Straßen und Querstraßen fahrend wie parkend fest. Die Polizei spricht von über 100 Fahrzeugen, mehr als 150 Personen, hätten sich gegenseitig vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt. Die Polizei, heißt es weiter, habe sich angesichts des hohen Verkehrsaufkommens auf die Kontrolle und Ahndung gravierender Verstöße beschränken müssen.

Mehr als 100 Personen auf dem Flugfeld

Über soziale Medien wurde für Samstag zu einem weiteren Treffen am Flugfeld aufgerufen und gegen 21.30 Uhr fanden sich weit über 100 Personen mit ihren Fahrzeugen dort ein. Die Einsatzkräfte sperrten die Zu- und Abfahrten, führten Personenkontrollen durch und erteilten Platzverweise. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen verlagerte sich das Geschehen gegen 23 Uhr Uhr kurzzeitig in Richtung einer Tankstelle in der Herrenberger Straße. Etwa 50 Fahrzeuge fanden sich anschließend wieder auf dem Flugfeld ein und drifteten gegen 23.45 Uhr über den Platz, ließen Motoren aufheulen und hupten wiederholt, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund permanenter Polizeipräsenz habe sich die Szenerie gegen 1 Uhr endlich aufgelöst.

Polizei berichtet von Fahrzeugansammlungen

Am Sonntag gegen 19.55 Uhr meldeten sich erneut mehrere Anrufer bei der Polizei und berichteten von Fahrzeugansammlungen am Flugfeld. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten die Personen zu flüchten. Während einige von ihnen sich zu Fuß entfernten, versuchten mehrere Autofahrer, eine Polizeikontrolle über einen Feldweg zu umfahren. Sie ignorierten hierbei sämtliche Anhaltezeichen und -signale der Polizisten, konnten allerdings im Kreuzungsbereich der Wolfgang-Brumme-Allee und der Flugfeldallee gestoppt werden. Zwischenzeitlich blockierten weitere Einsatzkräfte die Zu- und Abfahrten zum Flugfeld. Im Zuge der Fahrzeug- und Personenkontrollen erteilten die Beamten Platzverweise für das Areal. Insgesamt wurden am Sonntag 74 Personen und 40 Fahrzeuge überprüft.

Das Polizeirevier Böblingen und die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums werden den Bereich verstärkt überwachen, heißt es abschließend. (red)

