Auf dem Feldberg Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

Von red/dpa 25. Dezember 2017 - 15:27 Uhr

Auf dem Feldberg werden stürmische Böen erwartet. Foto: dpa

Vor stürmischen Böen, die in der Nacht zum Dienstag auf dem Feldberg stärker werden sollen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Stuttgart - Den Südwesten erreicht in der Nacht zum Dienstag die Kaltfront eines Tiefs mit Zentrum über Südnorwegen. In der Nacht zum Dienstag wird es häufig frostig, lokal muss mit Reifglätte sowie mit Nebel mit Sichtweite unter 150 Metern gerechnet werden. Im Hochschwarzwald werden nach und nach Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde, am Feldberg in der zweiten Nachthälfte schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometern erwartet.

Mehr zum Thema

Stürmisch soll der Dienstag bleiben

Stürmisch soll der Dienstag bleiben. Am Vormittag kommen auch in tiefen Lagen häufig Windböen bis zu 60 Kilometern pro Stunde, örtlich auch stürmische Böen bis 70 Kilometern pro Stunde auf. Unter der Warnschwelle von 50 Stundenkilometern bleibt der Wind voraussichtlich in den Gebieten zwischen Donau und Bodensee.

Ein bis drei Zentimeter Neuschnee

Im Bergland muss mit stürmischen Böen zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, am Feldberg kommen auch orkanartige Böen (um 110 Kilometer pro Stunde) auf. Im Laufe des Nachmittages und am Abend lässt der Wind laut DWD dann wieder nach. Für den Schwarzwald sagen die Meteorologen oberhalb etwa 1200 Metern im Tagesverlauf ein bis drei Zentimeter Neuschnee voraus.