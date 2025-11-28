Auf Comeback-Tour: Radiohead knacken Metallica-Rekord in Londoner O2-Arena

Radiohead haben bei vier Shows in der Londoner O2-Arena so viele Zuschauer angezogen wie keine andere Band. Nach Metallica sind sie die neuen Rekordhalter in der Halle.
Radiohead haben in der Londoner Arena The O2 eine neue Besucher-Bestmarke aufgestellt. Mit 22.355 Konzertgängern sind die britischen Alternative Rocker nun Rekordhalter in der Halle. Das teilte AEG Europe, der Betreiber der Arena, mit. Demnach übertraf die Band den bisherigen Höchstwert von Metallica aus dem Jahr 2017 bei gleich vier Konzerten.