Auf Comeback-Tour: Radiohead knacken Metallica-Rekord in Londoner O2-Arena

Radiohead haben bei vier Shows in der Londoner O2-Arena so viele Zuschauer angezogen wie keine andere Band. Nach Metallica sind sie die neuen Rekordhalter in der Halle.

Radiohead haben in der Londoner Arena The O2 eine neue Besucher-Bestmarke aufgestellt. Mit 22.355 Konzertgängern sind die britischen Alternative Rocker nun Rekordhalter in der Halle. Das teilte AEG Europe, der Betreiber der Arena, mit. Demnach übertraf die Band den bisherigen Höchstwert von Metallica aus dem Jahr 2017 bei gleich vier Konzerten.

Die Gruppe um Thom Yorke (57) gab am 21., 22., 24. und 25. November je eine Show. Jeden Abend sei der Rekord aufs Neue gebrochen worden, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt hätten über 90.000 Besucher die vier einzigen Konzerte in Großbritannien besucht. "Diese Shows werden noch jahrelang in Erinnerung bleiben", wird Christian D'Acuna, leitender Programmdirektor der Arena, in einem Statement zitiert.

Live-Comeback nach sieben Jahren

Radiohead hatten Anfang September ihre ersten Konzerte seit sieben Jahren angekündigt. In fünf Städten spielen sie jeweils vier Shows. Anfang November startete ihre Tour in Madrid, es folgten Auftritte in Bologna und in London. Als nächstes stehen sie in Kopenhagen auf der Bühne. Am 8., 9., 11. und 12. Dezember können Fans sie in der Uber Arena in Berlin erleben. Die Tickets für alle Shows sind restlos ausverkauft.

Die Band feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. 1985 gründeten Thom Yorke, Jonny und Colin Greenwood, Ed O'Brien und Phil Selway die Band, damals noch als "On a Friday". Mit "Creep" von ihrem Debütalbum "Pablo Honey" feierten sie einen ersten kommerziellen Erfolg. Auch Songs wie "No Surprises" und "Paranoid Android" wurden weltbekannt. 2016 veröffentlichten sie ihr bislang letztes Studioalbum mit dem Titel "A Moon Shaped Pool".