Drei schwer verletzte Personen waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin aus Richtung Darmsheim kommend in Richtung Sindelfingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße wollte sie nach links in die Calwer Straße abbiegen. Eine 45-jährige Fiat-Fahrerin, die ihr auf der Calwer Straße entgegenkam, übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit die Rote Ampel und fuhr in die Kreuzung hinein. Die beiden Autos stießen zusammen. Hierbei zogen sich die 73-Jährige, ihre 48-jährige Mitfahrerin sowie die 45-jährige Fiat-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 14 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden einzelne Fahrstreifen gesperrt. Die Feuerwehren Sindelfingen und Böblingen waren mit sechs Fahrzeugen und 34 Kräften im Einsatz.