Auf Borkum: Mutmaßlicher Tornado zieht über Strand

1 Über einen Strand auf Borkum soll ein Tornado gezogen sein. Foto: dpa/Rolf Groenewold

Ein mutmaßlicher Wirbelsturm hat an einem Strand der Nordseeinsel Borkum unter anderem einen Strandkorb umhergeschleudert. Ein Fischer berichtet von gleich mehreren Tornados.











Ein mutmaßlicher Tornado hat am Strand der Nordseeinsel Borkum für kleinere Verwüstungen gesorgt. Der Sturm zog am Donnerstag vom Meer her über einen Abschnitt des Weststrandes und weiter zur Promenade, wie auf Videos im Internet zu sehen ist. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Der Deutsche Wetterdienst prüft noch, ob es sich um einen Tornado handelte. Zuvor hatten die „Ostfriesen-Zeitung“ und die „Nord-West-Zeitung“ berichtet.