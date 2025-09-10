Auf Bitten seines Vaters : Clint Eastwood half bei Charlie Sheens Drogenentzug

Eine Hollywood-Legende redete ihm ins Gewissen: In der neuen Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" enthüllt der Schauspieler, wie Clint Eastwood bei seiner Intervention 1990 den entscheidenden Anruf tätigte, der ihn schließlich zur Reha bewegte.
Charlie Sheen (60) hat 35 Jahre geschwiegen. Jetzt packt er aus - und verrät eine Geschichte, die selbst Hollywood-Veteranen überraschen dürfte. In der neuen zweiteiligen Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" schildert der 60-jährige Schauspieler erstmals im Detail jene dramatische Intervention vom 3. August 1990, die sein Leben veränderte. Die Wendung der Geschichte: Ausgerechnet Clint Eastwood (95) sorgte mit einem unerwarteten Telefonat für den Durchbruch.