Nach der jüngsten Umfrage könnte der nächste Landtag sechs Fraktionen umfassen. Ein Professor hat mehrere Szenarien durchgerechnet – mit alarmierenden Ergebnissen.
Eine Aufblähung des Landtags auf 200 oder mehr Abgeordnete nach der Wahl 2026 wird zusehends wahrscheinlicher. Auf Basis der aktuellen Umfrage von Stuttgarter Zeitung und SWR käme das Parlament auf mindestens 180, möglicherweise sogar bis zu 220 Mandate. Dies hat der Wahlrechtsexperte Professor Joachim Behnke von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen anhand der von Infratest dimap ermittelten Werte berechnet, wie er auf Anfrage mitteilte. Damit läge der Landtag weit über der Sollgröße von 120 und der aktuellen Größe von 154 Abgeordneten. Nach der Umfrage könnten dem nächsten Landtag sechs Fraktionen angehören. Die CDU kam bei der „Sonntagsfrage“ auf 29 Prozent, die AfD auf 21 Prozent, die Grünen auf 20 Prozent, gefolgt von SPD (10), Linken (7) und FDP (5).