Auf B27 bei Besigheim: Mann stößt junge Frau auf E-Bike von der Seite in den Straßenverkehr

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags, weil ein 24-Jähriger eine 20-Jährige bei Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in Lebensgefahr gebracht haben soll.
Eine 20-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen angegriffen und in Lebensgefahr gebracht worden. Davon geht die Kriminalpolizei Ludwigsburg aus. Sie ermittelt gegen einen 24 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann soll die Frau von der Seite vom Radweg auf die Straße gestoßen haben.