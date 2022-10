1 Der Unfall auf der B 295 endet für den Fahrer dieses Wagens tödlich. Foto: SDMG/SDMG/Dettenmeyer

Am Mittwochmorgen kommt es auf der B 295 bei Weil der Stadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle.















Link kopiert

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Bundesstraße 296 in der Nähe von Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei war ein 34-jähriger Mann in seinem Skoda auf der B 285 von Renningen unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.