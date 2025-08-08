Auf Acker bei Affalterbach: Traktorfahrer in Führerhaus eingeklemmt

Ein 20-Jähriger ist am Freitag vermutlich bei einem Wendemanöver zwischen Marbach-Siegelhausen und Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) mit seiner Maschine umgekippt.

Es ist in der Regel kein gutes Zeichen, wenn selbst der Kreisbrandmeister zu einem Einsatz ausrückt. Doch genau das war am Freitagmorgen der Fall, als Andy Dorroch zusammen mit mehreren Einsatzfahrzeugen in Richtung Siegelhausen eilte. Von dort war um 10.54 Uhr gemeldet worden, dass ein Traktorfahrer auf einem Feld zwischen der Marbacher Enklave und Affalterbach mit seiner Maschine umgekippt sei. Glücklicherweise ging das Ganze am Ende aber halbwegs glimpflich aus.

Der 20-Jährige am Steuers des Traktors wurde nach Angaben der Polizei zwar in seinem Führerhaus eingeklemmt, zog sich bei dem Unfall aber nur leichte Verletzungen zu.

Vermutlich hatte der junge Mann auf dem Acker ein Wendemanöver ausführen wollen, als der Traktor, an dem ein Anhänger angebracht war, zur Seite kippte. Unter Zuhilfenahme eines zweiten Traktors gelang es, das quer liegende Fahrzeug anzuheben und den eingeklemmten 20-Jährigen zu befreien. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr kümmerte sich im weiteren Verlauf um die Beseitigung von Betriebsstoffen, die der Traktor nach dem Unfall verloren hatte. Welcher Schaden entstanden ist, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. „Es dürfte sich aber um einen vierstelligen Betrag handeln“, teilte die Pressestelle des Präsidiums in Ludwigsburg am Freitagnachmittag mit.

Feuerwehren rücken mit sieben Fahrzeugen aus

Neben der Feuerwehr Affalterbach mit zwei und der Feuerwehr Marbach mit fünf Fahrzeugen waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei sowie eben Kreisbrandmeister Andy Dorroch vor Ort. Der Einsatz sei gegen 12.45 Uhr beendet gewesen, erklärte Sascha Hänig, Kommandant der Affalterbacher Kameraden.