Stuttgart-Stadtmitte Drei Unbekannte attackieren 24-jährigen Reisenden – Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen kommt es an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte zu einer Körperverletzung. Drei Unbekannte greifen einen 24-Jährigen an. Wer hat etwas beobachtet?