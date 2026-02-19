Auch inmitten des Dramas um seinen Bruder Andrew erfüllt König Charles III. seine Pflichten. Am Donnerstag empfing er zunächst mehrere Botschafter und besuchte dann die London Fashion Week.
In Großbritannien herrscht großer Aufruhr: Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde am Donnerstagmorgen auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk festgenommen. Sein älterer Bruder, König Charles III. (77), hielt sich dennoch an sein Programm und ging in in London seinen royalen Pflichten nach. Am Nachmittag erschien der Monarch zum Auftakt der London Fashion Week. Er nahm bei der Modenschau von Tolu Coker in der ersten Reihe Platz.